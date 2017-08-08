Brent petrol 52 dolar seviyesinde seyrediyor
Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının ikinci gününde 52,24 dolardan işlem görüyor.08 Ağustos 2017 Salı 09:49
Brentpetrolün varil fiyatı dün 52,49 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,50 doları görmüştü.
Bu sabah 52,23 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,01 gibi kısmi bir artışla 52,24 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,30 dolardan alıcı buldu.