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Brent petrol 48 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de dün açıklanan stok verilerinin ardından yukarı yönlü hareketlenerek 48,26 dolardan işlem görmeye başladı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:07
Brent petrol 48 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı dün 46,95 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 48,19 doları görmüştü. Bu sabah 48,18 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,16 artarak 48,26 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,88 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatı, ABD'deki üretimin düştüğü yönündeki verilerin ardından yükselişe geçti. Petrol piyasasında dün Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıkladığı haftalık petrol stok verisi etkili oldu. API, petrol stoklarının 8,1 milyon varil gerileyerek 495,6 milyon olduğunu açıkladı. Bugün ise ABD Enerji Enformasyon İdaresinin petrol stok verilerinin etkili olması bekleniyor.

Ayrıca dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, bu yıla yönelik petrol fiyatları tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. ABD'nin gelecek seneki ham petrol üretim öngörüsünün günlük ortalama 10 milyon varilden günlük ortalama 9,9 milyon varile indirildiği belirtildi.

Küresel piyasalar bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, ABD Temsilciler Meclisinde yapacağı sunuma odaklandı. Piyasalarda, OPEC aylık petrol piyasası raporu, İngiltere'de mayıs ayı işsizlik rakamları ve Avro Bölgesi'nde mayıs ayı sanayi üretimi verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 48,46 ile 48,56 dolar aralığının direnç, 48,12 ile 48,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:07
  1. İngiltere
  2. Amerika
  3. Merkez Bankası
  4. Teksas
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