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Brent petrol 48 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı haftanın son gününde 48,42 dolardan işlem görüyor.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:19
Brent petrol 48 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı dün 47,62 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 48,50 doları görmüştü. Bu sabah 48,34 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,16 artarak 48,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,18 dolardan alıcı buldu.

Dün açıklanan Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla günlük 340 bin varil artarak 32 milyon 600 bin varil oldu. Rapora göre OPEC üretimi, haziranda yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 720 bin varil artarak 97 milyon 460 bin varile yükseldi.

IEA'ya göre, OPEC'in ham petrol üretimi yıl boyunca istikrarlı artış gösterecek.

Petrol piyasasında gün içinde ABD'de açıklanacak sondaj kuyu sayısı verilerinin, fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda bugün, ABD haziran ayı perakende satışlar ve TÜFE ile haziran ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, ABD Michigan Üniversitesi temmuz ayı tüketici güven endeksi ve ABD mayıs ayı işletme stokları verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 48,53 ile 48,75 dolar aralığının direnç, 48,17 ile 48,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:19
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