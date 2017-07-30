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Bozüyük’te asfaltlama çalışmaları sürüyor

Bozüyük’te yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 16:21
Bozüyük’te asfaltlama çalışmaları sürüyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yolların bakım ve modernizasyonu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler farklı noktalarda gerçekleştirdikleri çalışmalarda cadde ve sokaklardaki yolları ihtiyaca göre asfaltlama yada asfalt yama yaparak düzenliyor. Çalışmalar kapsamında son olarak 4 Eylül mahallesi Doğan sokak, Kartal sokak, Cengiz sokak, Tevfik Fikret caddesi, Cezmi Or caddesi, Diş Hastanesi Çevresi ve Yeşilkent mahallesi 1036’ıncı sokaklarda toplamda 3 bin 600 ton asfalt kullanılarak cadde ve sokak asfaltları yenilendi. Çalışmalar Yeşilkent mahallesinde devam ediyor.

Asfaltlanarak düzenlenen yollar modern ve güzel görünümün yanı sıra araç sürücüleri için de büyük bir rahatlık sağlıyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 16:21
  1. Çal
  2. Bozüyük
  3. Tevfik Fikret
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