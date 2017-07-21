Bozüyük trafik denetimi

Müdürlüğü bağlı 37 personelin yer aldığı 11 ekip, kent giriş, çıkış ve mahalle aralarında farklı noktalarda otomobil ve motosikletlilere karşı uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 60 araç kontrol edilirken, 5 otomobil ve 5 motosiklet trafikten men edildi. 14 motosiklet ve 9 hususi otomobil sürücüsü ile 2 adet tescilsiz motosiklete cezai işlem uygulandı. 65 şahsın GBT’si sorgulanırken araması bulunan 1 kişi yakalandı. Uygulamada araç ve motosiklet sahiplerine çeşitli maddelerden toplam 15 bin 276 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.