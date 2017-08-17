Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali muhteşem bir finalle sona erdi

Final gecesinde amfi tiyatronun tamamını dolduran sinemaseverler sevilen komedyen Şahan Gökbakar’ın sevilen karakteri “Recep İvedik 5” ile keyifli ve bol kahkahalı bir o kadar da unutulmaz bir gece geçirdi. Filmi eşi ve çocukları ile birlikte izleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli eşlik etti. Film gösteriminin hemen öncesinde konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bu yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören sinema festivali hakkında bilgi vererek “Sinemayla ilgili bir yatırımcının Bozüyük’e gelmediğinden dolayı eksiklik yaşıyoruz. Bu akşam bu kalabalığı gördükten sonra yerel girişimciler özellikle bu konuya dikkat etmeliler. Bozüyük halkımız her zaman her şeyin en iyisine layıktır. Önemli olan projelerin sizlerle buluşması. Burada ilk sinema festivalimizi yaptık. 2 tiyatro festivali yaptık, nasip olursa bu kış üçüncüsü gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimiz devam ediyor” dedi.

İzleyenlerin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve Kurban Bayramlarını şimdiden kutlayan Başkan Bakıcı, sinema festivalinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek tüm Bozüyüklüleri 4 Eylül kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Berkay konserine davet etti. Daha sonra “Recep İvedik 5” adlı komedi filminin gösterimi yapıldı. Yoğun bir izleyici kitlesi tarafından izlenen film ile birlikte Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali muhteşem bir finalin ardından sona ermiş oldu.