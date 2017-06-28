Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bozüyük kapalı pazarına kavuşuyor

Bozüyük Belediyesi kapalı pazar yerinin temelinin 30 Haziran 2017 Cuma günü yapılacak tören ile atılacağı bildirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:42
Bozüyük kapalı pazarına kavuşuyor

Yapım ihalesi geçtiğimiz mart ayında tamamlanan ve Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde eski sanayi hemzemin geçidinin karşısına yapılacak yeni kapalı pazar yerinde çalışmalar hız kazandı. Yeni kapalı pazar yeri inşaatı için 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 14:00’te yapılacak temel atma törenine tüm Bozüyüklüler davet edilirken törenin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kapalı pazar yerinde 14 bin 250 metrekare kapalı alan içerisinde 1 adet dükkân alanı 31 metrekare olan 30 adet dükkân ve kiralanabilir alan bulunuyor. Kapalı Pazar yeri ayrıca tuhafiye bölümü 679 kişilik, sebze- meyve bölümü de 859 kişilik olarak planlandı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:42
  1. Bozüyük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti
    1. Birecik kaymakamından boğulan çocuğun..
    2. Şehit Özel Harekatçı için Hakkari’de..
    3. Seyir halindeki kamyonet alev aldı
    4. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    5. Terör örgütüne ait mühimmat ele..
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1..
    8. Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi..
    9. İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!
    10. Suriye Muhalifleri Kuneytra..
    11. Lastikleri pert eden 'drift' şov!
    12. Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye..
    13. HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram..
    14. Temizlik malzemelerinden zehirlendi
    15. Alev alan buzdolabı evi kül ediyordu
    16. Borsa günü zirvede tamamladı
    17. Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan..
    18. Hepsi aynı anda öldü...
    19. BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma..
    20. Savaş uçağıyla evine giden generale..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!