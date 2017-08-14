Bozüyük Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından özellikle sivri sinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmaları sürdürülürken, ekipler ilçe genelinde yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde de ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen ve sivrisinekler için etkili olan ilaçlar geniş araç filosu ve her zaman göreve hazır personeli ile Bozüyük’ün her noktasında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.