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Bozüyük Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından özellikle yaz aylarında ilçe genelinde sayıları artan sivri sinek popülasyonunun önüne geçmek için ilaçlama çalışmaları ara verilmeden devam ediyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:46
Bozüyük Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından özellikle sivri sinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmaları sürdürülürken, ekipler ilçe genelinde yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde de ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen ve sivrisinekler için etkili olan ilaçlar geniş araç filosu ve her zaman göreve hazır personeli ile Bozüyük’ün her noktasında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:46
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