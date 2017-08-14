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Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü Kurban Bayramına hazırlandı

Bozüyük Belediyesi tarafından her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:47
Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü Kurban Bayramına hazırlandı

Kurban Bayramı öncesinde Bozüyük’ün çevre köylerinden gelen vatandaşlara hizmet veren mezbahadaki hayvan pazarında bakım ve temizlik çalışmaları tamamlanırken, ekipler tarafından kurbanlıkların satışa sunulacağı kısımda düzenleme yaptı. Belirlenen numaralı alanlardaki yerlerini alacak olan kurban satıcıları için her şeyin düşünüldüğü pazarda, yükleme rampası, hayvanların sulanması için çeşmeler ve kesim yapılacak olan mezbaha kısmındaki tüm gereksinimler gözden geçirilerek bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:47
  1. Kurban Bayramı
  2. Bozüyük
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