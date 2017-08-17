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Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden vatandaşlara deprem bilgilendirme standı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 18. yıl dönümünde Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta vatandaşlar olası bir doğal afet ve deprem durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:40
Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden vatandaşlara deprem bilgilendirme standı

Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurulan bilgilendirme standında alanlarında uzmanlaşmış ekipler kullandıkları ekipmanların yanı sıra, çeşitli ortamlarda deprem anında birey olarak yapılması gerekenleri ve özellikle evlerde alınması gereken önlemleri vatandaşlara anlattı. Geçmişte yaşanan Marmara ve Van depremleri örnek gösterilerek alınması gereken önlemlerin alınması durumunda sonuçların çok daha farklı olabileceğine dikkat çeken itfaiye ekipleri, önemli olanın böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ne yapılması gerektiğinin çok iyi bilinmesi olduğunu belirttiler.

Bozüyük Belediyesi itfaiyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stant gün boyu ziyaretçilerini ağırlarken, tüm vatandaşlarımızı deprem konusunda çok dikkatli ve bilinçli olmalarını rica ediyoruz.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:40
  1. Marmara
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