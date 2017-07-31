Bozulan cezaevi aracını mahkumlar itti

İran'a trafikte oldukça ilginç bir görüntü kaydedildi. Trafikte seyreden başka bir aracın içindekiler tarafından görüntülenen olay izleyenleri güldürdü.

Görüntülerde, polis aracının arıza yapması sonucu araçtan indirilen suçluların aracı ittiği görülebiliyor.



İranlı yetkililer ise bunların serbest bırakılan mahkumlar olduğunu ve üstleri değiştirilmek üzere karakola götürüldüğünü açıkladı.