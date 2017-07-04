Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bozuk saat misali... Feyzioğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sözde "Adalet Yürüyüşü"ne neden katılmadığını açıkladı.

04 Temmuz 2017 Salı 23:34
Bozuk saat misali... Feyzioğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sözde "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili olarak "Yargının en üstünde yer alan kurumlardan biri olan Türkiye Barolar Birliği'nin, bir siyasi parti faaliyetine katılması doğru olmaz" dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Feyzioğlu, "Bundan, tüm toplum zarar görür. Çünkü, Türkiye Barolar Birliği'nin dile getirdiği her sorun ve her çözüm önerisi siyasi iktidar tarafından ‘bir siyasi parti adına söyleniyor' şeklinde damgalanır" görüşünü dile getirdi.

Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

Ana muhalefet partisinin başlattığı ve organize ettiği yürüyüş, toplumun bu en önemli sorununa işaret etmektedir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum: umarım bir veya birkaç kişi üzerinden değil, tüm toplum için adalet talebi üzerinden gelişir. Ancak bu yürüyüşün bir toplumsal soruna işaret etmesi onu siyasi parti faaliyeti olmaktan çıkarmamaktadır. Faaliyetin, siyasi parti faaliyeti olması ise onu değersizleştirmez. Fakat yargının en üstünde yer alan kurumlardan biri olan Türkiye Barolar Birliği'nin, bir siyasi parti faaliyetine katılması doğru olmaz

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 23:34
  1. Yürüyüş
  2. metin feyzioğlu
  3. SİYASET Haberleri
  4. Türkiye Barolar Birliği
  5. sözde "Adalet Yürüyüşü"
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler ABD'de
    1. Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler..
    2. Rusya ve Çin arasında 10 Milyon..
    3. Rum meclisi birbirine girdi
    4. Katar'dan flaş karar! İnadına artırıyor
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Pepe Beşiktaş'ta!
    7. Pepe'nin imza fotoğrafında dikkati..
    8. Ermenistan'dan Azerbaycan köylerine..
    9. Verilen süre bitiyor... Katar: Savaşa..
    10. Müslüman belediye başkanı ırkçıyı..
    11. Ermenistan ordusunun ateşinde iki..
    12. Bozuk saat misali... Feyzioğlu'ndan..
    13. Darbeci Mısır'dan Ohal kararı
    14. Jandarma yakaladı: 42 bin lira ceza..
    15. İnsanı hayır yapmaktan alıkoyan 7 engel
    16. Türkiye'den Kuzey kore açıklaması
    17. Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç..
    18. Baba Esed Türkiye'ye karşı Zeytin..
    19. Şehitlerden bile hesabı sorulan günah
    20. Midesinden 79 bin avro çıktı
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Yasak bölge ilan ettiler...
    CHP'de büyük şok! Bylock kullanıcısı çıktı!
    CHP'de büyük şok! Bylock kullanıcısı çıktı!