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Boztepe 6. Hasat Festivali başladı açılışı yapıldı

Boztepe Belediyesi tarafından hazırlanan 6. Hasat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:28
Boztepe 6. Hasat Festivali başladı açılışı yapıldı

Şölene gelen misafirler davul zurna ekibi ile karşılanırken, karşılama alanında oynayan abdala eşlik eden Vali Necati Şentürk uzun süre mendil sallayarak oynayan abdalı izledi. Vali Öztürk, asil milletin mensupları olduklarını kaydederek, "Bu bereketli topraklara kan dökülse can biter. Bu topraklar Yamula barajından sulandığı zaman 5-6 yıl içerisinde bereketlenecek ve üretimi artacak. Topraklarımız terk edilecek topraklar değil” dedi.

"Türkiye’yi güçlü yapan birlikteliğimiz”

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini kaydeden AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ise Türkiye’yi baş eğdirmeye çalıştıklarını kaydetti. Çetinkaya, "Türkiye’yi güçlü yapan sağ duyunuz ve düşünceleriniz. PKK, FETÖ vedünyanın ne kadar gücü varsa hepsi bize karşı ama Türkiye’yi baş eğdiremiyorlar. Sizlerin sayesinde de baş eğdiremeyecekler. Türk Milletinin başı öne eğilmesin diye mücadele ediliyor. Gelecek yıllar, Türklerin yılı olacak. Buna inanabilirsiniz. Türkler, nasıl geçmişte güçlü idiyse bundan sonrada güçlü olacak" dedi.

Boztepe Belediye Başkanı Ramazan Aydın ise Boztepe’lilerin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerde dayanışma ve kaynaşmanın amaç edinildiğini söyleyerek, Boztepe’lilerin tarihin hiçbir döneminde devletine asi olmadığını ve hain yetiştirilmediğini belirtti.

Düzenlenen festival, yerel sanatçılar ve Ankara yöresi ekiplerinin aldığı sahne ile son buldu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:28
  1. Türkiye
  2. PKK
  3. AK Parti
  4. Ankara
  5. Aydın
  6. Kırşehir
  7. Çetinkaya
  8. Şölen
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