Bozkırın ortasındaki yapay plaja ziyaretçi akını

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında yapılan yaklaşık 350 metre uzunluğundaki "yapay plaj"a, sıcak havada serinlemek isteyenler yoğun ilgi gösteriyor.



Kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerden ilgi gören ve yaz mevsimi boyunca kullanılan Kent Park'taki plaj, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar'dan gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Yapay plajın sorumlusu Osman Çırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşların serin sulardan faydalanmak için plaja geldiğini söyledi.

Son 3 günde yaklaşık 3 bin kişinin plajdan faydalandığını ifade eden Çırak, "Plajımız yaklaşık 350 metre uzunluğunda, 1,5 metre derinliğinde ve 25 metre genişliğinde havuzumuz var. Yapay plajımızın yanı sıra olimpik standartlarda bir havuzumuz da buluyor. Aile ve erkekler için ayrı bölümlerimiz var. Cankurtaran, sağlık ve güvenlik hizmetleri de sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA