Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bozkırın ortasındaki yapay plaja ziyaretçi akını

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında yapılan yaklaşık 350 metre uzunluğundaki yapay plaja, sıcak havada serinlemek isteyenler yoğun ilgi gösteriyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 15:50
Bozkırın ortasındaki yapay plaja ziyaretçi akını

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında yapılan yaklaşık 350 metre uzunluğundaki "yapay plaj"a, sıcak havada serinlemek isteyenler yoğun ilgi gösteriyor.

Kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerden ilgi gören ve yaz mevsimi boyunca kullanılan Kent Park'taki plaj, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar'dan gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Yapay plajın sorumlusu Osman Çırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşların serin sulardan faydalanmak için plaja geldiğini söyledi.

Son 3 günde yaklaşık 3 bin kişinin plajdan faydalandığını ifade eden Çırak, "Plajımız yaklaşık 350 metre uzunluğunda, 1,5 metre derinliğinde ve 25 metre genişliğinde havuzumuz var. Yapay plajımızın yanı sıra olimpik standartlarda bir havuzumuz da buluyor. Aile ve erkekler için ayrı bölümlerimiz var. Cankurtaran, sağlık ve güvenlik hizmetleri de sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 15:50
  1. Eskişehir
  2. Bilecik
  3. Kütahya
  4. Afyon
  5. Ramazan Bayramı
  6. Cankurtaran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli futbolcu dünya devine imzayı attı…
    1. Milli futbolcu dünya devine imzayı attı…
    2. Etin bayatladığını nasıl anlarız?
    3. Akıncı, KKTC’deki yangın hakkında..
    4. Büyükanneden kalan dolabı seneler..
    5. 15 Temmuz şehitleri için hatim..
    6. Kaş’ta orman yangını
    7. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı
    8. Adıyaman’da anız ve odun yangını
    9. Can Bartu Tesisleri yeni sezona..
    10. Konteynerden otel yaptılar!
    11. Serinlemek için gölete giren genç..
    12. Afrika'da 28 ülke ciddi düzeyde açlık..
    13. Yılan yiyen balığın hazin sonu
    14. Feci kaza araç kamerasına böyle yansıdı
    15. Tam 556 yıldır açık hava camisinde..
    16. Nohut suyu romatizmal ağrılara iyi..
    17. Askeri cephanelikte hırsızlık!..
    18. İzmir’i kül eden yangında içki şişesi..
    19. 200 bin senelik kalıntılar ortaya çıktı!
    20. 6 kıta Samsun’da buluşuyor
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...