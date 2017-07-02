Bozkırın içinde bir kültür vahası: Odunpazarı

Tarihi Odunpazarı Evleri, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Tarihi Kurşunlu Külliyesinde yer alan Lületaşı Müzesi,Ahşap Eserler Müzesi ve Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi Odunpazarı’na bir gün yolunuz düşerse görmeden, gezmeden dönmemeniz gereken yerlerin başında geliyor.

Son yıllarda gelişen ve güzelleşen Eskişehir’de gezip görebileceğiniz birçok yer var. Özellikle de Odunpazarı Bölgesinde yer alan müzeler, parklar ve tarihi dokular, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Başta Tarihi Odunpazarı Evleri olmak üzere bölgede bulunan Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Tarihi Kurşunlu Külliyesi; Külliye içinde yer alan Ahşap Eserler Müzesi, Lületaşı Müzesi, Cam Sanatları Merkezi ve Sıcak Cam Atölyesi ile gezginlerin beğenisini kazanıyor. Şimdilerde bu merkezlere bir de fotoğraf tutkunları ve meraklıları için açılan Odunpazarı Belediyesi Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi’ni ekleyebiliriz.

“Lületaşı işleyen atölyeleri gezmeyi unutmayın”

Odunpazarı evlerini gezmek için giden herkesi öncelikle Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı aslına uygun yeni evler karşılar. Bir sokağa girip gezmeye başladığınızdaysa eski ama aslına uygun olarak restorasyondan geçmiş evleri görürsünüz. Odunpazarında gezerken gözünüze çarpacak başka bir detaysa, lületaşı işleyen ustalardır. Odunpazarı bölgesinde birçok tarihi evin alt katında ufak atölyeleri bulunan lületaşı ustaları, işlenebilir lületaşının kaynağı olan Eskişehir’de zanaatlerini ortaya koyuyorlar.Çok hafif ve gözenekli olan lületaşı kurutulduktan sonra tekrar neme veya herhangi bir gaza maruz kalırsa bu nemi veya gazı büyük ölçüde emiyor. Tekrar kururken de bu nemin veya gazın içindeki artıkları bünyesinde tutuyor. Bu temel özelliği dolayısıyla çok uygun bir pipo malzemesi olan lületaşı,yaklaşık 300 yıldır büyük ölçüde dünyanın en kıymetli pipolarının yapımında kullanılıyor. Odunpazarı’nı gezerken bu Lületeşı Müzesini gezmeyi unutmayın.

“Cam vazoların, bibloların nasıl yapıldığını görebilirsiniz”

Odunpazarı evlerinin olduğu bölgede, dikkatinizi çekecek diğer yapı ise Kurşunlu Camii ve külliyesi. Bu külliye, Osmanlı’nın en tanınmış birkaç minyatür ustasından biri olan Matrakçı Nasuh’un, Kanuni’nin Irak seferi sırasında 29 Aralık 1536 yılında çizdiği Eskişehir minyatürünün en göz alıcı yapısını oluşturuyor. Kurşunlu Camii ve Külliyesi, 1525 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Avlusunda bir şadırvan, sağ tarafta menzilhane, sol tarafta aşhane ve kervansaray ortada cami ve caminin arkasında medrese odaları ile Mevlevihane bulunmaktadır. Ayrıca külliye bahçesinde Lületaşı Müzesi ve Cam Sanatları Müzesi ile Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi bulunuyor. Cam Sanatları müzesini gezerken, Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesinde cam vazoların, kolyelerin nasıl yapıldığını görme imkanı da bulabilirsiniz.

“Türkiye’nin ilk Daktilo Müzesi Odunpazarı’nda”

Odunpazarı Tarihi Bölge içinde çok sayıda müze bulunuyor. Odunpazarı Belediyesi, Dede Mahallesinde bulunan Şamoğlu Konağını Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’ne dönüştürdü. Müzede; yakın zamanda kaybettiğimiz gazeteci ve televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu’nun Odunpazarı Belediyesi’ne bağışladığı daktilo koleksiyonun yanı sıra, birçok gazeteci tarafından bağışlanan daktilolar bulunuyor. Türkiye’nin ilk daktilo müzesi olma özelliğine sahip olan Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’nde, ayrıca Bülent Ecevit ve Tayfun Talipoğlu’nun balmumu heykelleri yer alıyor.

Odunpazarı Tarihi Bölge’de yer alan müzelerden biri de Kurşunlu Külliyesinde yer alan Ahşap Eserler Müzesi. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’ne katılan sanatçıların yaptığı ahşap eserler, bu müzede sergileniyor. İnsanın hayal dünyasının ve ağacın dönüştüğü birbirinden güzel sanat eserleri ile Kurşunlu Külliyesinin tarihi dokusu sizi başka serüvenlere sürüklüyor.

“Fotoğraf ile ilgili herşey Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi’nde”

Odunpazarının çiçeği burnunda müzesi Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan müzede; Fotoğraf Sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan tarafından Odunpazarı Belediyesine bağışlanan fotoğraf makineleri, fotoğraflar, fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli aletler, kitap ve dergilerden oluşan koleksiyon yer alıyor. 4 ayrı salondan oluşan Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesinde interaktif düşünülmüş bir dekor odası da bulunuyor. Müzede aynı zamanda; filmlerin nasıl yıkandığını (tab edildiğini) gösteren bir karanlık oda yer alıyor.