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Bozguna uğrayan PYD'den yeni oyun!

Zeytin Dalı Harekatı’yla büyük bozguna uğrayan terör örgütü PKK/PYD/YPG, ne yapacağını şaşırdı!

26 Ocak 2018 Cuma 23:40
Bozguna uğrayan PYD'den yeni oyun!

Zeytin Dalı Harekatı’yla büyük bozguna uğrayan terör örgütü PKK/PYD/YPG, sosyal medyada açılan sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarla aralarında çok sayıda yabancı savaşçı olduğu yönünde algı oluşturmaya başladı.

Terör örgütünün sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplarda paylaşılan mesajlarında, Alman, İngiliz, ABD’li çok sayıda savaşçısının olduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

FİLMDEN GÖRÜNTÜ ALMIŞLAR

Bu yöntemle kendini Batı'ya sempatik göstermeye çalışan teröristlerin yeni planı dikkatlerden kaçmadı. Terör örgütü YPG tarafından yapılan bu uygulamada, sahte hesaplarda sahte resimler kullanıldığı tespit edildi. Yapılan bir paylaşımdaki fotoğrafın ABD’li sinema oyuncusu Bradley Copper’ın oynadığı Sniper filminden alınan görüntü olduğu anlaşıldı.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 23:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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