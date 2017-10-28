Bozguna uğrayan Barzani'ye bir şok daha! 2003 sınırlarına çekilin

Irak devlet televizyonunun haberine göre Ganimi, "Peşmerge, 2003 öncesi sınırlarına çekilmeli." dedi.

Ganimi, konuyla ilgili Musul'da ordu yetkilileriyle Peşmerge yetkilileri arasında toplantı yapıldığını ve bunun iyi bir havada sürdüğünü ifade etti.

Peşmergenin tüm tartışmalı bölgelerden çekilmesi ve sınır kapılarını Bağdat yönetimine devretmesi için Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ve yanında bulunan askeri ve istihbarat heyetinin Musul'da Peşmerge üst düzey yetkilileriyle toplantı yaptığı biliniyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetim güçlerinin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlaması ve sınırları teslim alması amacıyla Erbil ve Bağdat yönetimi yetkilileri arasında anlaşma sağlanması için dün ülkenin kuzeyinde askeri ilerleyişi 24 saatliğine durdurmuştu.

Peşmergenin 2003 öncesi sınırı, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerini kapsıyor. Ancak Peşmerge güçleri, 2003 sonrası Musul, Kerkük, Salahaddin ve Diyala kentlerine kadar yayılmıştı.