Bozdağ'dan Türkiye'yi terörle dizayn etmek isteyenlere mesaj

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'yi terör örgütleri üzerinden dizayn etmek isteyenler hesaplarını bugüne kadar çok değiştirmek zorunda kaldıkları gibi bundan sonra da defalarca değiştirmek zorunda kalacaklar." dedi.

Ramazan Bayramı'nı memleketi Yozgat’ta geçiren Adalet Bakanı Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde partisince Akdağmadeni Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Bozdağ, Türkiye olarak bölgede huzur, barış, güven ve istikrar olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelesini sadece PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C'yle görünür ve bilinir terör örgütleriyle mücadele gibi algılanmaması gerekliliğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bunları kullanan, bunların yularını elinde tutan, bunları yemleyen ve bunları kışkışlayan, Türkiye devletine ve Türkiye topraklarına salan ve bize zarar vermesi için talimatlarından görünmez ama herkesin bildiği, bizim de bildiğimiz o karanlık güçlerle Türkiye mücadele etmektedir. Terör bitene kadar, teröristlerin ve terör örgütlerinin kökü kazınana kadar Türkiye'nin terörle, terör örgütleriyle ve teröristlerle bunların arkasındaki güçlerle mücadelesi devam edecektir. Türkiye'yi terör örgütleri üzerinden dizayn etmek isteyenler hesaplarını bugüne kadar çok değiştirmek zorunda kaldıkları gibi bundan sonra da defalarca değiştirmek zorunda kalacaklar. Türkiye'nin ve aziz milletimizin tarihinden aldığı ve bugün sahip olduğu güç ve potansiyelle gelecekte daha büyük bir konumda, daha etkin bir rolde olacağı çok açıktır. Onun için de ülkemizin önünü kesmek için büyük gayretler var, büyük çabalar var, büyük tuzaklar var."

"Kinle harekete geçtiler"

Bozdağ, "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanımız bayram namazı öncesi bir rahatsızlık geçirdi. Baktığımızda bazıları rahatsızlığı duyar duymaz nasıl bir kin, nasıl bir nefretle sosyal medyada, şurada burada harekete geçtiler ama bir şeyi unutuyorlar. Tayyip beyi koruyan, bu milletin gönlünde onun muhabbetini ve saygısını oluşturan önce Cenabı Allah'tır. Rabbim onu koruduktan sonra onun yarattığı hiçbir kul ona zarar veremez. Aziz milletimiz ona dua ve destek olduktan sonra hiçbir kirli oyun, hiçbir tuzak, hiçbir hesap ona zarar veremez. Bu millet dua ediyor. Sadece bu millet değil ümmet de dua ediyor, gayrimüslim olup da bütün olup biten haksızlıklar karşısında hakkın ve haklının yegane cesur sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız için bütün mazlum insanlar da aynı şekilde dua ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek için kaç yıldır hesap üzerine hesap yapıldığını aktaran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki ne oldu? İndirdiler mi, bindirdiler mi? En son Türkiye’yi kan gölüne çevirme pahasına darbe teşebbüsünde bulundular. Netice alamadılar. Bundan sonra da diyorum ki hangi hesabı yaparsanız yapın onun üzerinde Allah'ın hesabı var. Hangi tuzakları kurarsanız kurun, tuzakları kuranların en hayırlısı Allah'tır, ondan daha güzeli yoktur ve biz ona inanıyoruz ve onun yolundan gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar geçmiş olsun diliyorum, acil şifalar diliyorum. Zaten sıhhatine kavuşmuş durumda. Bundan sonra da Rabbim onu korusun."

"Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hasbi değil hesabidir"

Türkiye'nin gündeminin sürekli değiştiğini belirten Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara’dan İstanbul’a doğru yürüdüğünü anımsattı.

Bozdağ, adalet ve hakkın yüce değerler olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yüce değerleri kim istismar ederse o değerler, önce onu istismar edenleri çarpar. Adalet değerini Cumhuriyet Halk Partisi bugün istismar ediyor. Yürüyüş bir istismar yürüyüşüdür, hasbi, samimi bir yürüyüş değildir, hesabi bir yürüyüştür. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aradığı adalet değildir. Adaletin aranacağı yer bellidir. Yasal ve meşru mercilerde adalet aranır. Bizim hukukumuzda da bunun olduğu yer mahkeme kararıyla ilgiliyse itirazdır, istinaf yoludur, temyiz yoldur, bireysel başvurudur, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gitmektir, bunun dışında hiçbir yol meşru ve yasal değildir."

Türkiye'yi yönetenleri itibarsızlaştırmak için uluslararası alanda FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin yürüttüğü kirli kampanya olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye karşıtlarının da dahil olduğu bir kampanya var ve 'Türkiye'de adalet yok' mesajı vermek suretiyle böyle bir algı oluşturarak Türkiye aleyhine yürütülen kirli ve karanlık kampanyalara Türkiye’den destek atmak ayıptır, ayıp. Bir ülkenin aleyhine başka ülkelerde yürütülen kirli kampanyalara Türkiye'nin ana muhalefeti omuz vermez, vermemelidir. Ben şimdi Sayın Kılıçdaroğlu’na bu soruyu da soruyorum: FETÖ terör örgütü bu yürüyüşün neresinde? Başında mı, içinde mi, ortasında mı, neresinde? Akıl danıştıklarının arasında mı yoksa istişare ettiklerinden birisi mi, yoksa talimat verenlerden birisi mi, yoksa gönüllü katılanlardan birisi mi? Hangisi? Bunu da açıklaması lazım. PKK terör örgütü açıklama yapıyor, 'Çok iyi bir iş yapıyor' diye. PKK’nın uzantısı olan siyasi parti de 'Kandıra'dan itibaren biz de buna katılacağız.' diyor. Bir yandan PKK’nın talimatı var, öte yandan çok görülüyor FETÖ var, öte yandan başka şey var. Ben de diyorum ki bu yılanlarla aynı torbaya giren, bu yılanların zehrinden kendisini kurtaramaz. Terör örgütleriyle siz eğer aynı istikamette işler yaparsanız, bu millet size de en büyük cevabı verir.

Kaynak: AA