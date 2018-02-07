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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu 'teröristlere dokunma' demektir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun Afrin açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:15
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu 'teröristlere dokunma' demektir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bazı gazetelerde yer alan 'Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum' açıklaması, vahim bir yanlıştır. Bu, Türkiye'ye, 'Afrin'i teröristlerden temizleme, Afrin'deki teröristlere dokunma', demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir." ifadesini kullandı.

VAHİM BİR YANLIŞ!

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün bazı gazetelerde yer alan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ifadeleri konusunda açıklama yaptı.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu gazetelerdeki, "Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasının, "vahim bir yanlış" olduğunu belirtti.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'ye, 'Afrin'i teröristlerden temizleme, Afrin'deki teröristlere dokunma', demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir. Belli ki YPG'ye 'Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK'nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatı'nın hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri, terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse, Türkiye'nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez."

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:15
  1. Bekir Bozdağ
  2. CHP
  3. Afrin
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • İkraİkra1 sa önce
    Yilana sormuslar kuyrugun neden egri??cevap vermis; nerem dogru ki??
  • avcı demiravcı demir1 sa önce
    KILIÇTAROĞLU AMERİKA AĞZIYLA KONUŞUYOR.BELASINI BULACAK.
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