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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yürüyüş eleştirisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'dan İstanbul'a yürüme eylemi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:04
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yürüyüş eleştirisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü" ne ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde düzenlenen kütüphane açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili şunları kaydetti:

"Senede 10 milyon civarında önüne dosya gelen Türk yargısıyla ilgili siyasilerin, medyanın, yargıda ihtilafı olanların yaptıkları eleştirilere baktığınızda milyonlarca dosyadan biri ile ilgili eleştiri var. Elinizi vicdanınıza koyun kaç tane var? Şimdi bir siyasi partinin genel başkanı yürüyor. Bu kadar, milyonlarca dosya var. O dosyaların içerisinden hangisi için bunu yaptı? Yok. Bir milletvekili ile ilgili yargı karar verince, Türk yargısını haksız bir şekilde itham edip özveriyle görev yapan hakim ve savcılarımıza hakaret ve tehditler savurarak adalet arayışı yapılmaz. Böyle siyaset de yapılmaz."

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:04
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Bekir Bozdağ
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