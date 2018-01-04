Bozdağ’dan Hakan Atilla açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ABD’de görülen Halkbank davasında çıkan karara ilişkin bir açıklama yaptı. Bozdağ açıklamasında, “Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Hukuk mahkeme ve muhakeme siyasi bir çıkar için göstere göstere kullanılmıştır. Karar çok önceden verilmiş, soruşturma bu kararın ilanı için kullanılmıştır” dedi.