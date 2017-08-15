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Bozdağ'dan Erdoğan çarpıtmalarına tokat gibi cevap!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadelerinin çarpıtılmasına sert cevap verdi.

15 Ağustos 2017 Salı 20:36
Bozdağ'dan Erdoğan çarpıtmalarına tokat gibi cevap!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında titrinin 'Türkiye Cumhurbaşkanı' şeklinde yer alması sebebiyle 'Erdoğan cumhuriyeti sildi' şeklinde algı operasyonu yapan bazı gazetelerdeki çarpıtmalara tokat gibi bir cevap geldi.

'UYGUN BİR İFADE'

"Türkiye Cumhurbaşkanı" tartışmalarına ilişkin bir soruya Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Twıtter'daki kullandığı bilgiler içerisinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadelerinin geçmesi eleştiri konusu bazı çevreler tarafından yapılmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi hem anayasamıza hem de bugüne kadar süre gelen uygulamaya uygun bir ifadedir. Bundan önceki cumhurbaşkanları da 30 Ağustos davetiyelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadelerini kullanmışlardır.'' dedi

SEZER ÖRNEĞİ

Bozdağ uygulamanın yeni olmadığını daha önce Ahmet Nejdet Sezer döneminde ve bir çok Cuhmurbaşkanı döneminde davetiyelerde bu şekilde yazılığını belirtti.

ÖZAL, SEZER VE DEMİREL DE KULLANMIŞTI

Türkiye'nin eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Ahmet Necdet Sezer de 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanmışlardı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 20:36
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