Bozdağ'dan Afrin açıklaması: Türkiye hiçbir ülkeye garanti vermedi

Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor:



"Afrin bölgesindeki terörün mevcudiyeti hem Türkiye'yi hem de Suriye'yi tehdit ediyor. 370 bin civarında Suriye'den Türkiye'ye gelen misafir kardeşimiz var. Terörü temizlemek, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkleri baskı ve zulümden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir, plandaki hedefler bir bir gerçekleştirlimektedir."



"ZEYTİN DALI HAREKATI MEŞRUDUR"



"Her devletin, halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Zeytin Dalı Harekatı meşrudur. Türkiye de bu hakkını kullanmaktadır. Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üstleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere zarar gelmemesi için büyük bir itina ile harekatı sürdürecektir."



"HAREKAT BÖLGEDE YAŞAYAN KÜRTLERE KARŞI DEĞİLDİR"



"Zeytin Dalı Harekatı 'nın bölgede yapşayan Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir harekat değildir. Bu harekat, Arapları, Türkleri terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı'na Türk milletinin desteği tamdır. Bu harekat vesilesi ile aziz milletimiz bir olmuştur.Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, STK'nın ve medyamızın harekata verdiği desteği taktir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bölge terörden arındırıldıktan onra harekat hedefine ulaşmış olacaktır."



"RUSYA'YA YA DA BAŞKA BİR ÜLKEYE GÜVENCE VERMEDİK"



"Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terörden temizleyerek güvenli bir bölge haline getirmektir. Biz bunu açıkladık. Bunun için bir söz vermeye, pazarlık yapmaya gerek yok. Türkiye bunu başlamadan önce de, harekat başlayınca da açıkladı. Hedef Afrin bölgesini terörden temizlemektir."



"FRANSA BMGK'YI ÖZEL OLARAK BİR TOPLANTIYA ÇAĞIRMAMIŞTIR"



(Fransa'nın BMGK çağrısı) "Fransa BMGK özel olarak bir toplantıya çağırmamıştır. Bu konuya ilişkin bir takım açıklamalar medyada yer alınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı Twitter hesabından toplantının nedeninin Suriye'deki insani konularla ilgili olduğunu açıklamıştır."



"HDP'Lİ BAZI VEKİLLER SOKAK ÇAĞRISI YAPIYOR, BU SUÇ"



(Sosyal medya üzerinden propaganda yapılması) "Türkiye hukuk devletidir. Hem güvenlik güçlerimiz hem de yargı, kendilerine verilen yetki çerçevesinde bunu yapmakla yetkilidir. Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Terörle aynı hedefe koşanlara hangi şekilde muamele yapılıyorsa, onlar da aynı şekilde muamele görecektir. Bölgede terör örgütleri baskı kurarken, kişilerin mallarına el koyarken, sivilleri haraca bağlarken, bu terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptılar? Afrin bölgesinden 250 bin civarında insan Türkiye'ye geldi. Tükiye bu durumda ne yaptı? Terörden kaçanlara kucağını açtı."



"SIĞINMACILARA KARŞI TEL ÖRGÜ ÖRENLERİN KAYGILARINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ"



"Bugün dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye'dir. Kendi ülkelerine bir kaç mülteci fazla gelecek diye tel örgü örenlerin kaygılarını anlamış değiliz. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma konusunda Türkiye, kaygı olan tüm ülkelere güzel örnek olmuştur. Bunu kendilerine örnek edinmeliler."



"Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgedeki insanların insani ihtiyaçları karşılanmaya başlanmıştır."



"TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VERİLMEMESİ KONUSUNDA ABD'Yİ DEFALARCA UYARDIK"



(Tillerson açıklamaları) "Terör örgütlerinden biriyle mücadele ederken, başka terör örgütleriyle geçici de olda birlikte hareket etmek büyük yanlıştır. Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda da defalarca uyardık "