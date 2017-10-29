Bozdağ'dan 29 Ekim mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümünü gönülden kutladığını belirten Bozdağ, cumhuriyete hayat veren ruhun, 94 yıl önceki gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği hain 15 Temmuz darbe teşebbüsünü, Türk milletinin ölümüne cumhuriyete sahip çıkarak engellediğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti: