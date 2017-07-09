Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - Göreve geldiğinden beri açıkça Türkiye düşmanlığı yapan, terör örgütü üyeleriyle sürekli diyalog halinde olan Kati Piri’nin geçtiğimiz yıl, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından AP heyetinden attırıldığı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 24 Ağustos’ta AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok başkanlığındaki bir heyet Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan randevu istedi. Bozdağ, heyet listesinde raportör Kati Piri’nin ismini görünce “Piri, Türkiye’ye gelerek görüşmeler yapıyor; ancak raporlarını terör örgütlerinin önerileri doğrultusunda hazırlıyor. Ben Kati Piri ile görüşmem” diyerek kendisini heyette görmek istemediğini bildirdi. Elmar Brok başkanlığındaki AP Dış İlişkiler Komisyonu heyetinin Adalet Bakanlığı binasına geldiğinde heyette Kati Piri’nin olduğu görüldü. Bozdağ, “Kati Piri heyette varsa görüşmeyi iptal ediyoruz” talimatı verdi. Bozdağ’ın talimatının AP heyetine iletilmesinin ardından Kati Piri heyetten çıkarıldı. Bina dışına çıkarılan Piri, görüşme boyunca Adalet Bakanlığı binasının önünde beklemek zorunda kaldı.

“ADALET BAKANLIĞINA KABUL ETMİYORUM”

Bozdağ konuyla ilgili olarak Akit’e yaptığı açıklamada, “Ben Adalet Bakanlığı’na Kati Piri’yi kabul etmiyorum. Neredeyse 2 yıl oldu bakan olduktan sonra. Yani benim ile görüştüğünde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pensilvanya mı oturuyor belli değil. O zaman ben seninle niye görüşeyim. Benimle konuşuyorsun, dinliyorsun benim dediklerimin hiçbirini yazmıyorsun, terör örgütlerinin her dediği yalanı raporlara koyuyorsun. Onun için de bu raporun Türkiye’de bir saygınlık uyandırması mümkün değil. AB üyesi ülkelere Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye zayıflasın diye terör örgütlerine destek olanların hazırladıkları raporlarla Türkiye hakkında doğru sonuçlara ulaşılamaz. Bakın bu rapor Türkiye’de yankı uyandırdı mı uyandırmadı. Denetime aldılar bir şey oldu mu, olmadı. Niye olmuyor. Çünkü Türk halkı görüyor AB’nin tek derdi Türkiye’nin AB üyeliği değil, tek derdi PKK Türkiye’de niye soruşturmalara tabi oluyor. PKK terör örgütü ile Türkiye niye mücadele ediyor. FETÖ terör örgütü ona bakıyor, halk kendi geleceği için bir umut görmüyor orada. Yani Türkiye lehine işler yapmıyorlar, halkın beklentilerini arttıracak adımlar atmıyorlar ve Türkiye düşmanlarının dediği gibi hareket ediyorlar” şeklinde konuştu.