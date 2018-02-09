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Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu anlattı

Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Türkiye’yi karalayan açıklamalar yapan Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri’nin Adalet Bakanı olduğu dönemde Bekir Bozdağ tarafından bakanlıktan kovulduğu anlaşıldı.

09 Şubat 2018 Cuma 11:31
Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu anlattı

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Avrupa Parlamentosu'ndan Ankara'yı ziyaret eden heyette bulunan Kati Piri'nin o dönem Adalet Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından Adalet Bakanlığındaki görüşmeye kabul edilmediği ortaya çıktı. Bozdağ'ın heyette bulunmasını istememesine rağmen heyetle birlikte Adalet Bakanlığı binasına gelen Piri'nin salondan çıkartılmasını istediği ve bunun üzerine de Kati Piri'nin Adalet Bakanlığındaki toplantıya katılmadığı ifade edildi.

"KARŞIMDA PKK MI OTURUYOR YOKSA PENSİLVANYA MI OTURUYOR BELLİ DEĞİL"

Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Kati Piri'yi bakanlığa almadığını ifade ederek, "Yani görüştüğümde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil. O zaman ben seninle niye görüşeyim. Benimle konuşuyorsun, dinliyorsun, benim dediklerimin hiçbirini yazmıyorsun, terör örgütlerinin her dediği yalanı onları çürütüyorsun, bunlar iftiradır diyorsun, ona rağmen bile bile çürütülen şeyleri de raporlara koyuyorsun. Onun için de bu raporun Türkiye'de bir saygınlık uyandırması mümkün değil. AB üyesi ülkelere Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye zayıflasın diye terör örgütlerine destek olanların hazırladıkları raporlarla Türkiye hakkında doğru sonuçlara ulaşılamaz" dedi.
 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:31
  1. Bekir Bozdağ

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