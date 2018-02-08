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Bozdağ için soruşturma başlatan Yozgat Barosu'ndan açıklama geldi

Yozgat Barosu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ hakkında baro tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaparak, "disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığı" kararının verildiğini bildirdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:37
Bozdağ için soruşturma başlatan Yozgat Barosu'ndan açıklama geldi

Yozgat Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında, baroya kayıtlı ve halen Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Bozdağ hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin haberler yayınlandığı belirtildi.

​Bahse konu haberlerin içeriği ve oluşturduğu algının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Barosuna kayıtlı bir meslektaşımız tarafından baromuza yapılan şikayet üzerine baromuz levhasında kayıtlı Bekir Bozdağ hakkında, avukatlık kanunu 141/2 maddesi uyarınca 'şikayet, ihbar ve istek üzerine' baro yönetim kurulunca disiplin kovuşturması açılıp açılmayacağı konusunda karar verilmek üzere disiplin soruşturması başlatılmıştır. Disiplin soruşturması açılması, bahsedildiği üzere kanuni zorunluluk gereği olup şikayet konusu incelenmiştir.

​İnceleme sonucu yönetim kurulumuzca, şikayet edilenin OHAL sürecinde çıkarılan KHK'lar ile ilgili eylem ve tasarrufları, Yürütme Organı Bakanlar Kurulu üyesi ve Adalet Bakanı sıfatları ile gerçekleştirdiği, 1136 sayılı kanunun 43/2 maddesi gereği şikayete konu süreç içerisinde ve halen milletvekili olması sebebiyle avukatlık yapmasının yasal olarak mümkün olmadığı, isnat edilen eylemlerin avukatlık görevinden kaynaklanmadığı ve bu görevin ifası sırasında işlenmediği gerekçeleri ile 'disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığı' yönünde karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:37
  1. Yozgat Barosu
  2. Ankara Barosu
  3. OHAL
  4. disiplin kovuşturması
  5. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

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