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Bozdağ çok sert çıktı: Bunlar Türk ismini...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Tabipler ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin Afrin’le ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:16
Bozdağ çok sert çıktı: Bunlar Türk ismini...

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk Tabipler Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimleri, bugüne dek terör örgütlerinin, teröristler, terör saldırıları ve terör örgütü katliamlarına dair en ufak bir eleştiri dahi yapmadığı, ama dara ve zora düştükçe onlara destek verdiği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

TTB ve TMMOB'un yönetimlerinin kimleri temsil ettiğini soran Bekir Bozdağ, "İnsan Hakları ve barış kavramları; artık bu yönetimlerin terör seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabib, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar?" ifadelerini kullandı. 

"ADLARINDA 'TÜRK' İSMİNİ KULANAMAZLAR"

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu haliyle; Türk Tabipler Birliği yönetimi, Türk tabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında "Türk" ismini kullanamazlar. Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabib, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez, bir durumdur. Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimleri, ya görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki "Türk" ismini çıkarmalıdır veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu yönetimleri değiştirmelidir."

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 14:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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