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Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere itibar edilmemeli

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,  "Harekat sırasında sivillere zarar verilmedi. Aksine sivilleri korumak ve  kurtarmak için kılı kırk yaran bir dikkat ve itina gösterildi. Bundan sonra da  aynı hassasiyet sürdürülecektir. Harekatı gölgelemek için üretilen yalan,  çarpıtma ve iftira haberlere itibar edilmemeli" ifadelerini kullandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:59
Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere itibar edilmemeli

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı  sırasında, bugüne dek hiçbir zaman siviller, mabetler, tarihi eserler, arkeolojik  varlıklar ve meskun mahallerin hedef alınmadığını, bundan sonra da asla hedef  olmayacağını belirtti.

Harekatının asıl hedeflerinden birinin de çocuklar, kadınlar ve  yaşlılar dahil bölgedeki bütün sivilleri terör örgütünün baskısı ve zulmünden  kurtarmak, sivillerin can ve mal emniyetlerini sağlamak, bölgede güven, istikrar  ve barışı yeniden tesis etmek olduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) geleneğinde, inancımızda,  ahlakımızda, kültürümüzde ve medeniyetimizde sivillere zarar vermek yoktur.  Aksine ordu geleneğimiz, inancımız, ahlakımız, kültürümüz ve medeniyetimiz;  ordumuza ve hepimize sivilleri, mabetleri ve tarihi eserleri korumayı emreder.  TSK'nin elinde sivillerin ve masumların kanı hiç bir zaman olmadı, bundan sonra  da olmayacaktır. Terör örgütleri, terör örgütlerinin destekçileri, hain iş  birlikçiler, Türk milleti ve Türkiye düşmanlarının yalanları ve iftiraları da bu  gerçeği değiştirmez/değiştiremez."

"ÇARPITMA, YALAN VE İFTİRA İLE TSK'YE VE TÜRKİYE'YE SALDIRIYORLAR"

Terör örgütleri, teröristler ve destekçileri ile Türk milleti ve  Türkiye düşmanlarının; yaptıkları/yaptırdıkları, çaprpıttıkları/çarpıttırdıkları,  yaydıkları/yaydırdıkları fotoğraf, görüntü, haber ve yorumlarla Türkiye ve TSK'ye  karşı kirli bir algı/psikolojik operasyonunun yürütüldüğünü ifade eden Bozdağ,  "Terör örgütü, teröristler ve destekçileri ileTürk milleti/Türkiye düşmanları;  bir yandan ölü teröristlere sivil kıyafeti giydirip sivil göstererek, bir yandan  sivilleri canlı kalkan yaparak, diğer yandan arşivdeki görüntü, fotoğraf, haber  ve yorumları çarpıtarak; diğer yandan 'TSK sivilleri, mabetleri ve tarihi  eserleri vurdu ve yasak silah kullandı' diyerek ve daha birçok çarpıtma, yalan ve  iftira ile TSK'ye ve Türkiye'ye saldırıyorlar, TSK'yi ve Türkiye’yi suçluyorlar."  açıklamasında bulundu.

"NAPALM KULLANILDIĞI İDDİASI KUYRUKLU BİR YALAN VE İFTİRADIR"

Terör örgütleri, teröristler ve destekçileri ile Türk milleti ve  Türkiye düşmanlarının sosyal medya, gazete, radyo ve televizyonlarla  sürdürdükleri algı operasyonlarına karşı dikkatli ve uyanık olunması çağrısında  bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sivilleri öldüren, sivilleri haraca bağlayan, sivillerin malvarlığına  el koyan, küçük çocukları ailelerinden zorla alan, biat etmeyen sivilleri süren,  sürgüne gitmeyen ve biat etmeyen sivilleri öldüren, siviller üzerinde baskı  kuran, sivillere zulmeden PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Türkiye, masum  sivilleri terör örgütleri ve teröristlerin tehdit, baskı ve zulmünden kurtarıyor,  terör örgütleri ve teröristleri bölgeden temizliyor, bölgede huzur, güven, barış  ve istikrarı yeniden tesise çalışıyor, bölge insanının izzetini koruyor ve  insanlığın onurunu kurtarıyor. TSK'nin envanterinde dahi bulunmayan napalm,  kimyasal, biyolojik ve benzeri silah ve mühimmatın kullanıldığı iddiası kuyruklu  bir yalan ve iftiradır. Harekat sırasında bölgede bulunan dini yapılar, tarihi ve  kültürel eserler ile arkeolojik varlıklar hedef alınmamaktadır. Bu tür yapılara  zarar verilmesi de söz konusu değildir. Harekat sırasında sivillere zarar verilmedi. Aksine sivilleri korumak ve kurtarmak için kılı kırk yaran bir dikkat  ve itina gösterildi. Bundan sonra da aynı hassasiyet sürdürülecektir. Harekatı  gölgelemek için üretilen yalan, çarpıtma ve iftira haberlere itibar edilmemeli."

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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