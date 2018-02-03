Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere itibar edilmemeli

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sırasında, bugüne dek hiçbir zaman siviller, mabetler, tarihi eserler, arkeolojik varlıklar ve meskun mahallerin hedef alınmadığını, bundan sonra da asla hedef olmayacağını belirtti.

Harekatının asıl hedeflerinden birinin de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil bölgedeki bütün sivilleri terör örgütünün baskısı ve zulmünden kurtarmak, sivillerin can ve mal emniyetlerini sağlamak, bölgede güven, istikrar ve barışı yeniden tesis etmek olduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) geleneğinde, inancımızda, ahlakımızda, kültürümüzde ve medeniyetimizde sivillere zarar vermek yoktur. Aksine ordu geleneğimiz, inancımız, ahlakımız, kültürümüz ve medeniyetimiz; ordumuza ve hepimize sivilleri, mabetleri ve tarihi eserleri korumayı emreder. TSK'nin elinde sivillerin ve masumların kanı hiç bir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Terör örgütleri, terör örgütlerinin destekçileri, hain iş birlikçiler, Türk milleti ve Türkiye düşmanlarının yalanları ve iftiraları da bu gerçeği değiştirmez/değiştiremez."

"ÇARPITMA, YALAN VE İFTİRA İLE TSK'YE VE TÜRKİYE'YE SALDIRIYORLAR"

Terör örgütleri, teröristler ve destekçileri ile Türk milleti ve Türkiye düşmanlarının; yaptıkları/yaptırdıkları, çaprpıttıkları/çarpıttırdıkları, yaydıkları/yaydırdıkları fotoğraf, görüntü, haber ve yorumlarla Türkiye ve TSK'ye karşı kirli bir algı/psikolojik operasyonunun yürütüldüğünü ifade eden Bozdağ, "Terör örgütü, teröristler ve destekçileri ileTürk milleti/Türkiye düşmanları; bir yandan ölü teröristlere sivil kıyafeti giydirip sivil göstererek, bir yandan sivilleri canlı kalkan yaparak, diğer yandan arşivdeki görüntü, fotoğraf, haber ve yorumları çarpıtarak; diğer yandan 'TSK sivilleri, mabetleri ve tarihi eserleri vurdu ve yasak silah kullandı' diyerek ve daha birçok çarpıtma, yalan ve iftira ile TSK'ye ve Türkiye'ye saldırıyorlar, TSK'yi ve Türkiye’yi suçluyorlar." açıklamasında bulundu.

"NAPALM KULLANILDIĞI İDDİASI KUYRUKLU BİR YALAN VE İFTİRADIR"

Terör örgütleri, teröristler ve destekçileri ile Türk milleti ve Türkiye düşmanlarının sosyal medya, gazete, radyo ve televizyonlarla sürdürdükleri algı operasyonlarına karşı dikkatli ve uyanık olunması çağrısında bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sivilleri öldüren, sivilleri haraca bağlayan, sivillerin malvarlığına el koyan, küçük çocukları ailelerinden zorla alan, biat etmeyen sivilleri süren, sürgüne gitmeyen ve biat etmeyen sivilleri öldüren, siviller üzerinde baskı kuran, sivillere zulmeden PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Türkiye, masum sivilleri terör örgütleri ve teröristlerin tehdit, baskı ve zulmünden kurtarıyor, terör örgütleri ve teröristleri bölgeden temizliyor, bölgede huzur, güven, barış ve istikrarı yeniden tesise çalışıyor, bölge insanının izzetini koruyor ve insanlığın onurunu kurtarıyor. TSK'nin envanterinde dahi bulunmayan napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri silah ve mühimmatın kullanıldığı iddiası kuyruklu bir yalan ve iftiradır. Harekat sırasında bölgede bulunan dini yapılar, tarihi ve kültürel eserler ile arkeolojik varlıklar hedef alınmamaktadır. Bu tür yapılara zarar verilmesi de söz konusu değildir. Harekat sırasında sivillere zarar verilmedi. Aksine sivilleri korumak ve kurtarmak için kılı kırk yaran bir dikkat ve itina gösterildi. Bundan sonra da aynı hassasiyet sürdürülecektir. Harekatı gölgelemek için üretilen yalan, çarpıtma ve iftira haberlere itibar edilmemeli."