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Bozdağ: Akıl karı değildir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Afrin operasyonunu eleştirenlere "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir" dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
Bozdağ: Akıl karı değildir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir." dedi.

"Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir"
 
Bozdağ, şöyle devam etti: "Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir." 
 
"Sivillere zarar gelmemesi için büyük hassasiyet göstermektedir"
 
Zeytin Dalı Harekatı'nın kılı kırk yaran bir dikkatle sürdürülmekte olduğunu belirten Bozdağ, "Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir." ifadeleri kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
  1. bekir bozdağ
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