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Bekir Bozdağ: FETÖ ve PKK, Almanya'da himaye görüyor

Almanya ile yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,''FETÖ ve PKK, Almanya'da himaye görüyor."dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:23
Bekir Bozdağ: FETÖ ve PKK, Almanya'da himaye görüyor

Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesi toplu açılış töreni öncesinde açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekir Bozdağ Almanya ile yaşanan gerilime değindi ve "PKK terör örgütü Almanya'da himaye ediliyor." dedi.

FETÖ VE PKK'YI ALMANYA HİMAYE EDİYOR

"FETÖcüler Almanya'yı kendilerine sığınak olarak görüyorlar. 4500 dosya gönderdik Almanya'ya. Bu dosyalar bağımsız Alman yargısında neden soruşturulmuyor? Tutumları sorgulanması gereken Alman yöneticileridir. FETÖ ve PKK, Almanya'da himaye görüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrıda bulunduğunu, Alman halkına çağrıda bulunmadığını söyleyen Bozdağ, "Türkiye'nin Almanya'nın egemenlik haklarına tecavüz etme durumu söz konusu değildir. Hayır kampanyası yapanlara Alman siyasilerin destekleri Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık değil mi? Almanya'nın referandum dönemindeki tavrı çok net. Devletin resmi televizyonunda hayır kampanyaları yapıldı.HERKES HADDİNİ BİLMEK ZORUNDA

Merkel'in yüzde 49'a karşı sorumluluğumuz var sözleri ne anlama geliyor? Bu yüzde 49 Almanya'da oy mu verecek? Türkiye'ye karşı konuşan herkes haddini bilmek zorundadır. "Gabriel, hayır oyu verenlere vize serbestisi getirelim" diye açıklama yaptı. Bu hayır oyu verenler Almanya'da oy mu kullanacak?. Almanya bizim referandumumuzla ilgili söz söylediğinde iç işlerimize karışmış olmuyor da biz Türk vatandaşlarına çağrıda bulunduğumuzda mı karışmış oluyoruz" dedi.

ALMANYA PKK'YA DESTEK VERİYOR

Ayrıca Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, "Almanya PKK'ya destek veriyor. PKK yöneticileri Almanya'da telekonferansla PKK'lılara seslendiler. PKK terör örgütü, Almanya tarafından çok net himaye ediliyor. Kandil'e terörist devşiriliyor." dedi.HESABINI SORACAĞIZ BUNDAN KAÇIŞ YOK

Adil Öksüz ile ilgili konuya ise Bozdağ, "Almanya'da kendilerine bu konu sorulan yetkili yalanlamadı da doğrulamadı bunun diplomatik olarak ne anlama geldiğini biliyoruz. Biz Türkiye olarak bunları istedik ve istemeye devam edeceğiz. Maalesef Alman yetkililer bugüne kadar olumlu bir adım atmadılar. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu cevap verilmedi biz bu beklentilerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Eninde sonunda onları Türkiye'ye getireceğiz ve hesabını soracağız bundan kaçış yoktur." dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:23
  1. Almanya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Bekir Bozdağ
  • ramazanramazan37 dk önce
    sayin bakan..bunlari biliyoruz artik..teyp gibi ayni seyleri sarip soylemeyin..bir seyler yapin...
  • HAKİKAT HAKİKAT 40 dk önce
    Kuru ve içi boş bir iddia... Acaba kim bu kadar büyüttü...
  • AsenaAsena55 dk önce
    Dileğim, bir gün bu kişilerin, Almanların başına bela olmaları.
  • Aziz KahramanAziz Kahraman59 dk önce
    Almanya Vize serbestisi getirse bile hiç bir HayırcıVatansever Ülkesinin terk etmez ve bu güzel Vatanın çıkarlarını korur.Herhalde bu Vatansever Evetciler için de geçerli.Söz konusu Vatansa gerisi teferruat
  • KanuniKanuni1 sa önce
    Bunu biliyoruz sayın bakanım. Bizim bunlara karşı daha tesirli etkinlikler yapmalıyız. Dernekleri ne oldu mesela?
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