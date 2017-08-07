Bozdağ açıkladı! Eurovision'a Türkiye katılacak mı?
Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Eurovision 2018'e katılacağı haberleri en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bu tartışmalara son noktayı koydu...07 Ağustos 2017 Pazartesi 15:44
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni görevi nedeniyle gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve yöneticilerini kahvaltıda ağırladı.
BOZDAĞ: ŞU ANDA YOK ÖYLE BİR ŞEY
Bozdağ gazetecilerin 'Türkiye önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak mı' sorusuna 'Şu anda yok öyle bir şey.' yanıtını verdi.