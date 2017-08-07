Bozdağ açıkladı! Eurovision'a Türkiye katılacak mı?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni görevi nedeniyle gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve yöneticilerini kahvaltıda ağırladı.

BOZDAĞ: ŞU ANDA YOK ÖYLE BİR ŞEY

Bozdağ gazetecilerin 'Türkiye önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak mı' sorusuna 'Şu anda yok öyle bir şey.' yanıtını verdi.