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Bozdağ: ABD, Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri konusunda Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli, isim veya tabela değişikliği ile terör örgütlerini ve teröristleri gizleyemeyeceğini, bu suretle gerçeği değiştiremeyeceğini ve kimseyi aldatamayacağını bilmeli." dedi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:12
Bozdağ: ABD, Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli

Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yaptığı paylaşımında, Zeytin  Dalı Harekatı sonucunda bölgenin terörden arındırılacağını belirterek,  "Ülkemizin, sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız. Sınırımız boyunca  kurulması planlanan terör koridoru ve terörün devletleştirilmesi projesini  çökerteceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:12
  1. Başbakan Yardımcısı Bozdağ
  2. ABD
  3. Türkiye

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  • Kadir bashoruzKadir bashoruz45 dk önce
    Vatanimin medari iftihari sain bekir bozdag sizleri ilgile verdiginiz mesajlari takip ediyom menmun oluyoruz vatanimin savunuculari bana siz gerek gerisi teferuat
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