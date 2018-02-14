Bozdağ: ABD, Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri konusunda Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli, isim veya tabela değişikliği ile terör örgütlerini ve teröristleri gizleyemeyeceğini, bu suretle gerçeği değiştiremeyeceğini ve kimseyi aldatamayacağını bilmeli." dedi.14 Şubat 2018 Çarşamba 22:12
Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yaptığı paylaşımında, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda bölgenin terörden arındırılacağını belirterek, "Ülkemizin, sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız. Sınırımız boyunca kurulması planlanan terör koridoru ve terörün devletleştirilmesi projesini çökerteceğiz." ifadelerini kullandı.
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