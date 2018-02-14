Bozdağ: ABD, Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli

Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yaptığı paylaşımında, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda bölgenin terörden arındırılacağını belirterek, "Ülkemizin, sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız. Sınırımız boyunca kurulması planlanan terör koridoru ve terörün devletleştirilmesi projesini çökerteceğiz." ifadelerini kullandı.