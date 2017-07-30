Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bozacının şahidi şıracı! Terörist başından 27 Mayıs ve 12 Eylül darbecilerine övgü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen, örgüt militanlarına seslendiği konuşmasında, “Ne 27 Mayıs’ta, ne 12 Mart’ta darbe yapanlar yiyeceğimizi veriyorlardı. Bir tokat vurmadılar, bir saygısızlık göstermediler” dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:44
Bozacının şahidi şıracı! Terörist başından 27 Mayıs ve 12 Eylül darbecilerine övgü

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis teşkilatı içerisinde yuvalanan "Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)" mensuplarının gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünün elebaşı olan Fetullah Gülen, 24 Temmuz 2017 tarihinde örgütün yayın organları tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan ve örgüt üyelerine seslendiği konuşmasında 1960, 1971 ve 1980 darbelerini gerçekleştirenlere övgüler yağdırdı.

27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirenlerin kendilerine bir saygısızlık yapmadığını ifade eden Gülen, “İtiraf etmeliyim ki ne 27 Mayıs’ta darbe yapanlar, ne 12 Mart’ta darbe yapanlar; tutukevine sonra da hapishaneye koyanlar, bunların yaptığı saygısızlıkların onda biri saygısızlığı görmedim. Mübalağa yapmıyorum. Yiyeceğimizi veriyorlardı. Bir tokat vurmadılar, bir saygısızlık göstermediler” diye konuştu.
 


 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:44
  1. fetullah gülen
  2. fetö darbesi
  3. Gülen darbecilere övgü
  • HACIHACI47 dk önce
    Kemiğini verenler belliydi.Şimdi kemiğini verenleride biliyoruz.Saldır jo diyorlar saldırıyorsun.Çoban köpeği bile olamazsın zağarlık sana yakışır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ticari araç ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı!
  1. Ticari araç ile çarpışan otomobil..
  2. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
  3. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
  4. Depremzede Ayşe nineye sürpriz
  5. Antalya’da otomobil direğe çarptı: 1..
  6. Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son..
  7. Kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
  8. Hafif ticari araç ile otomobil..
  9. Bunaltıcı sıcaklar Kemah tuzuna..
  10. Denizli’de keserli katil yakalandı
  11. Arıcılar, hibelerden yararlanacak
  12. 278 bin 500 paket kaçak sigara ele..
  13. Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri..
  14. Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını..
  15. HDP'den Haddini aşan açıklama!..
  16. İzmir’de dört ayrı noktada yangın
  17. Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile 1..
  18. 3 milyon arı telef oldu
  19. Her gün yemek kansere iyi geliyor
  20. Körfez ülkelerinden geri vites:..
Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!