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Boyundan uzun ceza geldi

Zonguldak'ta ikamet eden Ayhan Öztürk'e yaptığı ihlallere ilişkin radar cezası makbuzları adresine gönderilirken, Öztürk, "Boyumdan daha uzun ceza kayıtları geldi. Bu cezaları nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Boyundan uzun ceza geldi
Eklenme: 23 Aralık 2016, 19:46
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İnşaat işçisi Ayhan Öztürk, arabasıyla memleketi Ordu'ya gidişi ve yaşadığı Zonguldak'a dönüşü sırasında, güzergahı üzerindeki Osmancık ilçesinin 15 kilometrelik bölümünde hız sınırını aştığı için 8 kez kez radara yakalandı ve toplam 2 bin 118 lira trafik cezası ile karşı karşıya kaldı.

Alaplı'da yaşayan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Öztürk, Ordu'daki ailesini görmek için 20 Nisan'da yola çıktı ve 27 Nisan'da aynı güzergahı kullanarak yaşadığı ilçeye döndü. Öztürk'e Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Projesi üzerinden 8 kez radar ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 2 bin 118 liralık ceza gönderildi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, Ordu'da yaşayan annesi ve babasını görmeye gittiğini ifade ederek, Çorum'un Osmancık ilçesinden geçerken yaklaşık 10 kilometrelik yolda 4, dönüşte de 15 kilometrelik yolda 4 olmak üzere toplam 8 kez hız sınırını aştığının tespit edildiğini aktardı.

"Boyumdan uzun cezalar geldi"

Bu ihlallere ilişkin radar cezası makbuzlarının adresine gönderildiğini ve 2 bin 118 lira tutarında cezayla karşı karşıya kaldığını dile getiren Öztürk, "Bunların haricinde mayıs ayında ilk ceza geldi ve onu ödemiştim. Ardından 2 ay sonra tekrar ceza makbuzu geldi ve bu devam etti. Hız ihlalinde bulunduğum Osmancık'ta 12 tane radar cihazı olduğunu tespit ettim. Yolda radar cihazı olduğuna dair bir tabela da yok. Asgari ücretle inşaatlarda çalışan biriyim, şaşkınım." dedi.

 
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