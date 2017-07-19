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"Boyum 1.65, yüzme bilmiyorum!"

Aksaray'da aracında mahsur kalan taksici Şahip Meray "Boyum 1.65 yüzme bilmiyorum. Boğulmamak için aracın üzerine çıktım" dedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:54
"Boyum 1.65, yüzme bilmiyorum!"
İstanbul'da önceki gece aralıklarla devam eden ve dün sabah saatlerinde şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'u adeta felç etti. Bir çok binayı su basarken, işe gitmek için güne uyanan İstanbullular zor anlar yaşadı.
 
Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak nedeniyle toplu ulaşımda da olumsuzluklar yaşandı.
 
Son yüzyılın en şiddetli 3. yağışının gerçekleştiği İstanbul'da ilginç manzaralar ortaya çıktı. 

"BOYUM 1.65 YÜZME BİLMİYORUM" 

İstanbul'u felç eden yağış sonrası Aksaray'da taksisinde mahsur kalan Şahip Meray Habertürk'e o anları şöyle anlattı: "Aksaray'dan Yenibosna'ya gidiyordum. Köprü altındayken birden sular gelmeye başladı. Taksiyle geri gitmek istedim, ama aracın içi yağmur suyuyla doldu ve durdu. Taksi stop edince tekrar çalıştıramadım. Yüzme bilmiyorum ve panik oldum. Boyum 1.65 cm. Yüzme bilmediğim için boğulma ihtimalim çok yüksekti. Taksinin içine su gelince tavanına çıktım. Bir süre sonra itfaiye gelip beni kurtardı."
 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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