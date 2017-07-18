Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın'

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel'in "Mümkünse boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

18 Temmuz 2017 Salı 14:27

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Zorunlu olmadıkça araçlarla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Valiliğin açıklaması, Habertürk canlı yayınında değerlendirildi.

"BOYU 1,60'TAN KISA OLANLAR.."

Ekrana gelen görüntüler üzerinden durumu değerlendiren meteoroloji uzmanı, "Şu görüntüye baktığımız zaman, boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın uyarısı yapılması daha iyi yani.. Burada ciddi bir sel var.."

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 14:27
  1. boyu 160'tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karınca yuvasında sıra dışı deney
    1. Karınca yuvasında sıra dışı deney
    2. Bakan açıkladı! 'Cihat' müfredata..
    3. Diyarbakır'da tesbihat sırasında cami..
    4. Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı:..
    5. Böyle yakalandı! DAEŞ'e katılan Alman...
    6. 5G'ye ilk o ülke geçecek!
    7. CHP'li vekille kaymakamdan araç park..
    8. Apple, başörtüsünü yok saymaktan..
    9. Zafer Paşa'dan darbe girişimi açıklaması
    10. Selde kalan otomobil kaskodan para..
    11. Tam 2 kilometrelik hortum… Polis..
    12. Otobüse bariyerlerden atlayarak..
    13. Başbakan açıkladı: 2019’a kadar..
    14. Suudiler Türk simit devine ortak oldu!
    15. İstanbul'dan en ilginç görüntü geldi!..
    16. Topuk ağrısının tedavisi mümkün mü?
    17. 'Boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya..
    18. Avrasya Tüneli trafiğe açıldı
    19. FETÖ sanıkları artık şov..
    20. MEB Müsteşarı'ndan öğretmen alımı..
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’