Böylesi ilk kez görüldü! Bakan geliyor diyerek...
Pamukova'nın 3 mahallesine lüks araçla gelen 2 kişi, kendini iş adamı olarak tanıttı ve bakanın da katılacağı açılış için hayvan aldı.03 Ocak 2018 Çarşamba 16:58
15 küçük baş hayvan aldıktan sonra, parayı pazartesi günü vereceklerini söyleyen şüpheliler, hayvan sahiplerine bir de kullanılmayan telefon numarası verdikten sonra ortadan kayboldu.
Vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.K. ve İ.S.’nin kiralık araçlarla ilçeye geldiklerini belirledi.
Şüpheliler, Adapazarı’nda yol üzerinde bulunan bir tesiste kiralık olan lüks otomobille yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından U.K. ve İ.S. adliyeye sevk edildi.