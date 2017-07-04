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Böylesi ilk kez ele geçiriliyor!

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 465 bin 719 kök Hint keneviri ele geçirildi.

04 Temmuz 2017 Salı 09:08
Böylesi ilk kez ele geçiriliyor!

Diyarbakır İl Jandarma ekipleri, dün Kocaköy ilçesine bağlı Şaklat köyü sınırları içerisinde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığına dair istihbarat alması üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, 20 ayrı mevkide toplam 465 bin 719 kök hint keneviri ile 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen Hint keneviri yerinde imha edildi.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı, 11 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:08
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