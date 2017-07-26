Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Böylesi görülmedi… Türkiye Pazar günü rekor kırdı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak Türk hava sahasında 23 Temmuz Pazar günü, bin 443 üst geçiş  trafiğiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:56
Böylesi görülmedi… Türkiye Pazar günü rekor kırdı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi  (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türk hava sahasında 23 Temmuz Pazar günü, bin 443  transit hava trafiğiyle (overflights) tüm zamanların rekorunun kırıldığını  söyledi.

Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık alt yapısına  yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı  gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu  sayılarında önemli artış görüldüğünü belirtti.

Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının her yıl ortalama  yüzde 10,5 artarak 62 milyondan 174 milyona yükseldiğini kaydeden Ocak, yurt  içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY)  tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, aradan geçen 15 yılda, iç hatlarda 6  havayolu şirketiyle 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yapıldığını ifade etti.

Ocak, 2003'te yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına sefer  düzenlenirken Haziran 2017 sonu itibarıyla bu sayının toplam 295 noktayı  bulduğunu bildirdi.

Türk hava sahasında bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen transit üst  geçişler dahil uçuş sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış  gösterdiğini aktaran Ocak, "Geçen yılın ocak-haziran döneminde, 863 bin 796 olan  uçuş sayısı, bu yılın aynı döneminde 870 bin 853 olarak gerçekleşti." diye  konuştu.

TRANSİT ÜST GEÇİŞ YÜZDE 8,9 ARTTI

Bu yılın ilk altı ayında, en yüksek artışın transit üst geçişte  görüldüğünü kaydeden Ocak, "Toplam 870 bin 853 uçuşa ev sahipliği yapan Türk hava  sahasında, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, üst geçiş  trafiği yüzde 8,9 arttı." dedi.

Ocak, bu dönemde 188 bin 331 üst geçişin gerçekleştiği Türk hava  sahasında, 23 Temmuz Pazar günü bin 443 üst geçiş ile tüm zamanların rekoru  kırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Balkan ülkelerinin geçiş güzergahında  bulunan Türk hava sahası, 23 Temmuz'da 69 ülke arasındaki karşılıklı uçuşta  kullanıldı. Söz konusu günde, Türk hava sahası kullanılarak en fazla uçuş  gerçekleştirilen ilk beş ülke sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere,  İsrail, Kıbrıs ve Almanya oldu. Aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Belçika,  Brezilya, Kanada ve Danimarka'nın bulunduğu ülkelere ait 171 hava yolu şirketinin  uçağı, Türk hava sahasını üst geçiş için kullandı."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:56
  1. türk hava sahası
  2. üst geçiş rekoru
  3. devlet hava meydanları
  4. ABD
  5. Temmuz
  6. Kanada
  7. İsrail
  8. Fransa
  9. Avrupa
  10. Kıbrıs
  11. Belçika
  12. Almanya
  13. Uzakdoğu
  14. Brezilya
  15. Ortadoğu
  16. İngiltere
  17. Danimarka
  18. Sivil Havacılık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belhanda Nice'e 'Beni geri alın' diye haber gönderdi
    1. Belhanda Nice'e 'Beni geri alın' diye..
    2. Böylesi görülmedi… Türkiye Pazar günü..
    3. Hükümet harekete geçti! Büyük indirim..
    4. Galatasaray'dan 3.Lig'e transfer oldu
    5. Manchester United ve Tottenham 17..
    6. Çin hükümetinden şok çağrı: Hepiniz..
    7. Fenerbahçe'ye bir şok daha!
    8. Türkiye az önce Osmanlı yanıtını..
    9. Ekonomide flaş gelişme! Türkiye'nin..
    10. CHP'den o provokatöre 350 bin lira maaş!
    11. Maçta tekme ve yumruklar havada uçtu
    12. Kılıçdaroğlu, Akşener’in kuracağı..
    13. MHP’den Davutoğlu’na yönelik zehir..
    14. Piyasa değeri dudak uçuklatıyor… Son..
    15. Terör örgütü PYD: ABD Suriye'de kalmalı!
    16. Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: İşte..
    17. İran'dan, ABD'ye sert çıkış
    18. Galatasaray Arda ile anlaştı
    19. 'Meral Akşener bir Gladio kraliçesidir'
    20. Suç işlenmeden tahmin edecekler
    ABD'den S-400 şantajı!
    ABD'den S-400 şantajı!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...
    İsrail'den Erdoğan'a küstah cevap: Osmanlı...
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!