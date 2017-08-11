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Böylesi görülmedi... Karga çocuk öldürdü!

Mısır'ın İskenderiye kentinde bir karga 7 aylık bebeği öldürdü.

11 Ağustos 2017 Cuma 06:47
Böylesi görülmedi... Karga çocuk öldürdü!

İskenderiye Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, balkondan eve giren bir karganın, odada uyuyan 7 aylık Adem adlı bebeği boynundan yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebeğin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Soruşturmada annenin ifadesinin doğru olduğunun ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, olayda cinayet şüphesinin bulunmadığı vurgulandı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 06:47
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  • EnverEnver1 sa önce
    İnsanoğlunun eceli nasıl ve kimlerin neden ve sebebi ile olacağını bilemez.Ancak ecel geldikden sonra sebep ve neden ortaya çıkar.Ebebil kuşlarının bir orduyu telef etmesi ayetle sabit .
Bugünkü Akit

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