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Böylesi görülmedi, cep telefonu alabilmek için...

Trabzon'da bir okula giren kadın, öğretmenin cüzdanını çalıp içindeki para ve kredi kartıyla cep telefonu aldı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:21
Böylesi görülmedi, cep telefonu alabilmek için...

Olay, Şehit Ayhan Güner İlkokulunda meydana geldi. Okula giren Ü.G.D., iddiaya göre öğretmen E.Ç.M.nin cüzdanını çaldı. İçindeki para ve kredi kartını aldıktan sonra cüzdanı çöpe atan Ü.G.D., gittiği banka şubesinde öğretmenin kimliğini kendi kimliği gibi kullanarak kredi kartı şifresini değiştirdi. Ü.G.D., kredi kartı ile 2 bin lira tutarında cep telefonu satın aldı. E.Ç.M. cüzdanının çalındığı yönünde ihbarda bulunması üzerine polis, yaptığı takip sonucu kredi kartının kullanıldığı iş yerine ulaştı. Kimliği belirlenen Ü.G.D., Vakfıkebir ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Tonya Emniyet Amirliğine getirilen Ü.G.D., suçunu kabul ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor..

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 09:21
  1. hırsızlık
  • SelimSelim50 dk önce
    Banka şubesinde kart şifresi değiştirilmez ki onda bir hata olmalı.
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