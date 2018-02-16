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Böylesi görülmedi! Bitcoin yüzünden boşanamıyorlar

Evli çiftlerin mal beyanını düşük göstermek ve parayı saklamak için Bitcoin vb. kripto paraları kullanması boşanma davalarına etki etmeye başladı.

16 Şubat 2018 Cuma 08:33
Böylesi görülmedi! Bitcoin yüzünden boşanamıyorlar

Bitcoin başta olmak üzere kripto para varlıklarının vergi vb. yasal altyapısı tartışma konusu olmaya devam ederken iş medeni hukuka kadar uzandı. Yatırımlarını kripto paralara yapan çiftlerin boşanırken aralarına bir de Bitcoin girdi.

İngiliz hukuk firması Royds Withy King, ellerindeki üç büyük boşanma davasının özellikle Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin üzerinde yoğunlaşan yatırımların hukuken tanımlanmadığı için mal paylaşımında problem yaşattığını ve boşanma davalarının çıkmaza girdiğini belirtti.

Vandana Chitroda isimli şirket ortağı, "Bunlar ilk davalar ancak fazlası da gelecek. Eşlerden biri kripto para varlıklarını bildirmediği için durum tam bir kabusa dönüşüyor." dedi.

Firma, elindeki üç davanın da Bitcoin, litecoin, ripple ve ethereum varlıklara sahip kocaların üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Bazı davalarda çok küçük miktardaki bir yatırımın fiyatlardaki olağanüstü sıçrama nedeniyle orijinal tutarın çok üzerinde bir noktaya ulaştığı ve bunun da paylaşımda sıkıntı oluşturması da söz konusu.

TAKİBİ NEREDEYSE İMKANSIZ

Mark Philips ismindeki bir avukat ise kripto paraların takibinin çok pahalı ve aşırı zaman alan bir iş olabilmesinden yakınıyor. alımların banka hesabı üzerinden yapılması ve online kripto borsalar kullanılması durumunda işlerin biraz daha kolaylaştığını ancak özel cüzdanlarda çok büyük zorluklar çıkabildiği açıklandı. Kripto paranın doğrudan satın alınması ve offline hareketi durumunda takibin neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekildi.

İngiltere'deki hukukçular çiftlerden birinin parasını saklamasının Bitcoin vb. araçlarla çok kolay olduğunu ve kendisi bildirimde bulunmadığı sürece bulunamayacağını belirtiyor.

Bitcoin fiyatları geçen yıl 20 bin dolara yaklaşmıştı. Ocak ayında 6 bin doların altına inen fiyatlar 16 Şubat sabah 08:15 sularında 10050 dolardan işlem görüyor. (Habertürk)

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:33
  1. Bitcoin
  2. evlilik

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