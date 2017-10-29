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Böyle yöntem görülmedi: Balık avında çığır açtı

Vantilatör ve leğen ikilisini kullanarak kısa sürede onlarca balık yakalayabilen vatandaş balık avında çığır açtı.

29 Ekim 2017 Pazar 22:01
Böyle yöntem görülmedi: Balık avında çığır açtı

İşte balık avını kolaylaştıran sıra dışı teknik...

Youtube'da açtığı kanalda, bulduğu değişik yöntemlerle avladığı hayvanları kameraya kaydederek dikkat çeken genç bu defa da balık avlamak için sıra dışı bir teknik buldu.

Bulduğu sıra dışı yöntemle balık avında çığır açtı

Sopheana Mathis adındaki genç, bu kez vantilatör teli ve leğen kullanarak kısa sürede bir sürü balık yakaladı. Leğeni köşelerinden delerek işe başlayan Mathis üzerine vantilatör telini yerleştirip sabitledi.

Ardından arasını açtığı telin arasına plastik borular yerleştiren Mathis, boruların arasına ip yerleştirerek düzeneği hazır hale getirdi.

Bulduğu sıra dışı yöntemle balık avında çığır açtı

Çalışmasını etap etap gösteren Mathis, kısa sürede bu yöntemle pek çok balık yakalayarak geliştirdiği düzeneğin işe yaradığını ispat etmiş oldu.

Bulduğu sıra dışı yöntemle balık avında çığır açtı

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 22:01
  1. Balık avı
  2. sıradışı balık avı
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