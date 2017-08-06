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Böyle yıldırım düşse ne yapardınız
Nehre düşen yıldırımı böyle hiç gördünüz mü?
06 Ağustos 2017 Pazar 01:09
Nehire düşen yıldırım böyle görüntülendi.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 01:09
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yıldırım
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