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DAEŞ'e katılan 16 yaşındaki Alman kız, Musul'da yakalandı

Dresden'den kaçıp Türkiye'ye uçan, daha sonra Suriye'de DAEŞ saflarına katılan Linda W., teröristlerin kökünün kazındığı Musul'da ele geçirildi. Alman basını, genç kızla birlikte dört kadının daha yakalananlar arasında olduğunu yazdı.

18 Temmuz 2017 Salı 15:21
DAEŞ'e katılan 16 yaşındaki Alman kız, Musul'da yakalandı

DAEŞ'den 9 Temmuz'da geri alınan Musul'da yakalanan bir yabancı terörist, dünyada manşet oldu. Örgüte katılan 16 yaşındaki Alman kız öğrenci Linda W., Musul'da yakalandı.

Almanya Dresden'de yaşayan Linda W, evden kaçarak Frankfurt'tan Türkiye'ye uçtu. Sonraki durağı Suriye oldu. Terör örgütü saflarında bir yıl geçiren Linda'nın macerası, Musul'da sona erdi. Irak Ordu birlikleri, yakaladıkları 20 terörist arasında genç kızı fark etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Irak askerlerinin yakaladıkları Alman kızın fotoğrafını çektiği görülüyor.

İngiliz basını, Linda W.'nin terör saflarına katıldıktan sonra Meryem adını aldığını ve zaman zaman Facebook hesabından fotoğraflar paylaştığını bildiriyor.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 15:21
  1. daeş
  2. alman kız
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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