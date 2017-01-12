Böyle yakalandı! Bursa’da sıcak saatler, o anların hepsi…

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde akrabası Şahan İlikçi'yi, iddiaya göre kız meselesi yüzünden tabanca ile yaralayan Altan Bayloz polis tarafından yakalandıktan sonra yere yatırılarak kelepçelendi.

Böyle yakalandı! Bursa’da sıcak saatler, o anların hepsi…
Eklenme: 12 Ocak 2017, 11:44
Bu haber 5.466 kez okundu

Bursa Karacabey’de dün akşam meydana gelen olayda 25 yaşındaki Altan Bayloz arkadaşları ile birlikte otomobili ile giderken, iddiaya göre yolda gördüğü akrabası Şahan İliçki'ye tabancası ile 5 el ateş etti.

Kız meselesi yüzünden meydana geldiği belirtilen olayda kurşunlardan biri sırtına isabet eden Şaban İlikçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbarı alan ve kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yere yatırarak kelepçeledi ve otomobilde bulunan arkadaşları ile birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Durumu ağır olan Şahan İlikçi ise ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

 

 

 
Etiketlerbursa karacabeyakrabasını vurduşahan ilikçikız meselesiBursaUludağkaracabeyUludağ Üniversitesi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.