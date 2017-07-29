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Böyle uyardı… Çok kuvvetli geliyor! ‘30 Temmuz’dan önce İstanbul’dan kaçın’

Türkiye’de yağmur ve dolu yağışının etkileri yavaş yavaş atlatılırken sıcaklığın ne kadar artacağı da merak konusu oldu. Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'da hava sıcaklığının yükseleceği uyarısında bulundu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:04
Böyle uyardı… Çok kuvvetli geliyor! ‘30 Temmuz’dan önce İstanbul’dan kaçın’

 Profesör Mikdat KadıoğluTwitter’dan yaptığı açıklamada havaların çok daha fazla ısınacağını ve yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtti. Türkiye’nin kuzeyinin sıcaklardan kaçmak için oldukça ideal olduğunu öneren birde tweet attı. İşte o tweet…

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, zamanla Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güney Ege’de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:04
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