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Teslim olan PKK'lı terörist nasıl kaçtığını anlattı

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK’lı terörist "Agit Van" kod adlı Hasan Demir, savcılık ifadesinde, örgütten nasıl kaçtığını açıkladı.

02 Ocak 2018 Salı 16:53
Teslim olan PKK'lı terörist nasıl kaçtığını anlattı

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan bölücü terör örgütü üyesi Hasan Demir'in, savcılık ifadesinde, örgütten nasıl kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Espiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece 29 Aralık'ta tutuklanan "Agit Van" kod adlı Demir'in (24), Espiye Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, 2015 yılında İstanbul'da katıldığı örgütün Tunceli dağ kadrosunda yer aldığını belirtti.

Askeri ve ideolojik eğitimler aldığını söyleyen Demir, Sivas ve Erzincan'da bazı eylemlere katıldığını itiraf etti.Erzincan'dan Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalına 12-15 gün sürede ulaştığını kaydeden Demir, yolculuğu genelde gece yaptıklarını, yolculuğa çıkmadan önce erzaklarını çantalarında yanlarında götürdüklerini söyledi.

İfadesinde, teslim olmadan önce Yağlıdere ilçesi yaylalarında radyo dinledikleri bilgisini paylaşan Demir, şunları anlattı:

"Radyoda kar geleceği haberini duydum. O gece arazide kaldık. Ertesi gün oradan aşağıya doğru indik. Soğuktan ayaklarım yanmıştı. Diğer iki örgüt mensubu ile aramızda 100 metre kadar mesafe vardı. Onlar yürümekte olduğumuz yolun virajını döndükten sonra ben fırsat bularak oradan kaçtım. Yayla evlerine çıktım. Kar yağışının başlaması ve artık yaşam imkanlarının çok zor olması nedeniyle teslim olmayı düşündüm."

Demir, bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışının durmasını bir hafta süreyle beklediğini ve ardından harekete geçerek teslim olduğunu aktararak, teslim olduğu süreçten itibaren askerlerin kendisine çok iyi davrandığını, kötü muamele görmediğini belirtti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Demir, jandarmaya yardımcı olabilmek amacıyla bütün bilgileri verdiğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 16:53
  1. Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Giresun
  3. Giresun Arda Köyü
  4. Hasan Demir
  • IkraIkra1 sa önce
    Cikmaz sokagin,umutsuz yolculari..koskoca devletle basedebilseydi 40 yildir digerleri ederdi..devletin yaninda sivrisinek sazsiniz..kullanilir,atilirsiniz..piyon oldugunuzu ne zaman goreceksiniz??
  • Adsız.Adsız.1 sa önce
    Hem dünya hem ahiret bozgunu yaşayacak olan diğer hainlerden de aynı eylemi bekliyoruz...Baronlar şömine başında sefahat içinde,bunlar it gibi, ayazda aç bi ilaç,geberip gidiyor....Kardeşliği reddedenlerin hazin sonu....
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