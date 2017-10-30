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Böyle sevinç görülmedi! Tam bir çılgın

Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galatasaray'a attıkları gollerden sonra tribünde sevinen Trabzonlu vatandaş, amuda kalkarak galibiyeti kutladı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:52

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galatasaray'a attıkları gollerden sonra tribünde sevinen Trabzonlu vatandaş, amuda kalkarak galibiyeti böyle kutladı. Sezonun en iyi futbolunu oynayan Trabzonspor, N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle derbiden 2-1'lik zaferle ayrıldı, tribünde taraftar delirdi.

Trabzonsporlu çılgın taraftar, takımının attığı ikinci golü amuda kalkarak kutladı. Aynı anda hem baş aşağı duran hem de ayaklarıyla deyim yerindeyse alkış tutan futbolsever, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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